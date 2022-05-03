五一長假期新盤錄約80宗成交　KOKO RESERVE複式戶逾半億沽出

疫情緩和，加上再有大型新盤推售，帶動周末新盤成交量向上。綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網顯示，過去周末（4月30日至5月1日）兩日一手暫錄得約64宗成交，按周減少74.6%。總計整個「五．一」長假期一手市場錄得共約80宗交易。

其中恒地（0012）大角咀利奧坊．壹隅周日首輪推售138伙，累售約55伙，佔周末總成交最多；而同系長沙灣映築期內亦錄兩宗成交。

特色戶亦有價有市，新地（0016）旗下九肚雲端亦錄一宗招標成交，為APEX 2座地面及1樓C室，屬複式戶，實用面積1,706平方呎，成交價為4,094.4萬元，呎價約24,000元。

會德豐旗下九龍東KOKO RESERVE 以約5150萬元沽出複式戶。

MONACO MARINE連沽3伙 套現逾四千萬

會德豐旗下啟德MONACO MARINE假期內亦連售出3伙，包括一房及三房間隔，成交價821.5萬至1,650.5萬元，當中，包括為1A座7樓B室，一房連開放式廚房設計，實用面積326平方呎，呎價約25,199元；1B座37樓B室，三房連開放式廚房設計，實用面積574平方呎，呎價約28,754元，以及1A座10樓C室，三房連儲物室設計，實用面積616平方呎，呎價約26,062元，套現近4,077.4萬元。

同系九龍東KOKO RESERVE亦錄大額成交，為1座17及18樓A室複式戶，實用面積1,965平方呎，屬四房間隔，連626平方呎天台及147平方呎平台，成交價為5,150萬元，呎價26,209元，項目至今累沽出4伙，吸金逾1.54億元。

另外，永泰（0369）旗下屯門OMA OMA亦錄兩宗成交，成交價945.3萬至982.3萬元，實用面積607至617平方呎，套現近1,927.6萬元。4月份合計累錄得12宗成交，套現逾1.56億元。