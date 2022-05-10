瀚名提價加推30伙一房　本周六賣60伙　折實入場738萬起

九龍區有3個新盤醞釀推售，其中，嘉里（0683）旗下何文田喇沙利道瀚名，上周公布首張價單後，今日加推2號價單，同樣涉及30伙一房戶，折實平均呎價25,198元，較首張價單的折實均價23,300元高約8%。扣除招標單位後，全盤73伙已全數推出。

新價單折實售745萬起

項目自上周六起開始收票，嘉里發展香港區總經理湯耀宗今日（10日）指，累收約500票。嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪表示，新價單的30伙，同全屬一房間隔，實用面積介乎298至409平方呎，價單定價827.8萬至1,221.1萬元，呎價26,076元至30,158元。

扣除最高約10%折扣後，折實售價744.96萬至1,098.91萬元，折實呎價23,467元至27,140元。整批折實平均呎價25,198元，較首張價單的折實均價23,300元，高約8%。兩張價單同樣涵蓋高中低層單位。

發展商今日同步上載銷售安排，定於本周六（14日）早上開賣60伙，折實售價由738.39萬至1,098.91萬元，本周五進行抽籤。參考瀚名全盤提供73伙，據成交紀錄冊顯示，早前招標已累售出11伙。