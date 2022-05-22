市建局：未來6個重建項目料涉300億開支　或出現負現金流

市建局行政總監韋志成今（22日）於網誌表示，按照目前計劃，市建局在本年度將開展3至4個重建項目，當中包括一個原本計劃在上年度啟動的重建項目，卻因疫情嚴峻而押後至本年度；以及項目儲備內兩至3個已完成初步技術評估及規劃工作、並已納入業務綱領內的項目。

韋志成表示，過去一年市建局項目進入「收成期」，其中7個已完成清場的重建項目，已相繼推出招標，讓市建局從這些項目的中標合作發展商收取合共約200億元的前期款項，以補充市建局的現金流；連同市建局原有約100億元的現金儲備，在2020/2021年度結束時，市建局現金儲備達到約300億元。

上年度為市建局的「收成期」，收回約200億元資金。（羅君豪攝）

未來五年需應付6項目 涉龐大收購開支

然而，隨着市建局在本年度就西營盤兩個項目和另一個土瓜灣項目推出招標，項目「收成期」亦會告一段落；另方面，市建局在未來五年需要應付6個項目的龐大收購開支，

韋志成指，上述6個項目合計的收購及補償支出，預計接近300億元，意味市建局現時約300億元的現金儲備，屆時將差不多悉數用於收購重建項目的破舊物業，而當完成收購後，便難以維持足夠的現金儲備來應付日常業務運作。

市建局本年度將開展三至四個重建項目。（羅君豪攝）

數年後或現負現金流 最多逾150億

他表示，在本年度計劃開展的重建項目，當中包括兩個重建範圍合共涵蓋約200幢舊樓，總共涉及收購超過1500個住宅單位業權和200間地舖的大型重建計劃。這些將於年內開展的大型項目，亦將如期在兩至三年後進入收購周期的高峰。若數年後，沒有可作招標的項目為市建局帶來前期款項的現金收入，此情況下市建局將會出現負現金流情況，最高額度可超過150億元。

韋志成表示，面對重建項目的收購和建造費用高昂、資金「回籠」慢的挑戰，市建局必須做好規劃儲備、項目儲備、財務儲備以至法規檢視等不同工作，才有足夠的資源和能力為未來的舊區更新做好準備。