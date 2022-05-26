一連三天至少7盤搶客　涉近800伙　折實最平500萬起

一手轉旺，本周五、六、日有多個新盤推售，包括首度開賣的何文田PRINCE CENTRAL涉16伙，另火炭新盤星凱．堤岸及將軍澳海茵莊園各推426及312伙，連同多個單幢盤推出貨尾，三日有至少780伙新盤單位搶客。

PRINCE CENTRAL折實售695萬起

其中，新地（0016）何文田太子道西195號PRINCE CENTRAL，本周六（28日）首度開售16伙，不設大手時段，包括以價單形式賣13伙，及招標3伙。價單賣的13伙，實用面積251至624平方呎，以最高15%折扣，折實售價由694.71萬至2132.4萬元，折實呎價由27,678元至34,173元。

招標3伙包括19樓A室、19樓C室，同屬四房套連儲物室間隔，實用面積869及890平方呎。另20樓A室，實用面積834平方呎，連632平方呎天台及35平方呎平台。招標期至今年9月30止。

星凱．堤岸周五價單賣327伙 另招標99伙

另外，中洲置業旗下火炭新盤星凱．堤岸亦重啟銷售，上載新銷售安排並落實本周五（27日）推售新一輪426伙，包括以價單形式賣327伙，及招標形式賣99伙。

其中，以價單形式銷售的327伙，分布在1、2、3、5座，以先到先得形式發售，不設大手時段；至於99伙將於本周五起招標，招標期至今年6月30日止。

九建將軍澳海茵莊園，本周六以價單形式賣312伙。

海茵莊園周六賣312伙 最平售504萬起

九建（0034）將軍澳海茵莊園，亦落實於本周六（28日）以價單形式賣312伙，折實均平均呎價為22,885元。當中開放式佔23伙，一房佔248伙， 以及兩房佔41伙，實用面積約204至428平方呎，折實價504.3萬至982萬元，折實呎價19,572元至24,980元。

當中入場單位為1座28樓B7室，實用面積204平方呎，屬開放式間隔，折實價504.3萬元、折實呎價24,721元。

恒地CAINE HILL、高爾夫‧御苑各推7伙

恒地（0012）積極推售貨尾。其中，鰂魚涌THE HOLBORN 本周五（27日）賣8伙開放式單位，實用面積由221至227平方呎，折實售價573.9萬至612.8萬元，折實呎價25,877元至27,119元。

同系上環CAINE HILL、上水高爾夫‧御苑落實本周日（29日）分別發售7伙。CAINE HILL銷售的7伙，包括5伙一房及兩伙開放式戶。折實售價600.1萬至885.9萬元，折實呎價28,560元至31,867元。

華懋碧麗軒周六起招標4伙

至於上水高爾夫‧御苑推售7伙，全屬三房，扣除最高12%折扣後，折實售1,394.9萬至1,599.5萬元，折實呎價14,515元至15,291元。

豪宅亦跟入戰團，華懋薄扶林現樓碧麗軒4伙複式單位，於本周六（28日）起招標，相關單位實用面積由1,527至1,902平方呎。