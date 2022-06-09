傳銀行調高按揭貸款現金回贈至1.65%　經絡拆解原因

市場消息指，近日陸續有銀行上調現金回贈等優惠吸客，其中有大型銀行針對逾千萬元以上貸款額的物業，把現金回贈由過往1.55%上調至1.65%，料為2019年下半年以來最高，且另設7,000元現金獎賞。另有一大型銀行亦將回贈由過往約1.4%上調至1.49%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，據了解，部份銀行為了在上半年完結及加息周期前，追趕首季成交減少而受影響的按揭業務，相繼推出各項優惠，吸引較優質客戶，例如針對千萬元以上貸款額的物業，現金回贈可高達1.65%，創自2019 年11月後、逾兩年半新高。亦有銀行提高現金回贈予貸款額800萬元以上的客戶，相信是爭取做「波叔plan 」之中較高收入的客群 。

曹德明提醒，要注意部份按揭計劃不連帶高息存款掛鈎戶口，並須在貸款額中扣除現金回贈部份。

曹德明提醒，要注意部份按揭計劃，不連帶高息存款掛鈎戶口，並須在貸款額中扣除現金回贈部份。而此類客人在面對加息周期期間，息口上升時選擇減少利息開支的機會較小，罰息期亦有機會較長。此外，部份銀行除了以增加現金回贈方式吸客，亦有部份推出綠色按揭，面對近期大多一手樓花買家選用建期方法付款，相信銀行此時將較集中於二手市場吸納優質客戶。