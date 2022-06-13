紅磡必嘉坊．曦匯暫收930票　新加推46伙　折實入場623萬起

由恒地（0012）發展的大型重建項目紅磡必嘉坊．曦匯，今日（13日）再加推46伙，折實入場費由623.2萬元起，折實平均呎價23,998元。截至今日傍晚6時許，項目三日累收約930票，以已推三張價單合共182伙計，超額認購約4倍。

恒基營業（一）部總經理林達民表示，加推的46伙，實用面積由270至369平方呎，戶型包括一房、一房連儲物室及兩房單位。入場單位為6樓B室，實用面積275平方呎，屬一房間隔，折實售價623.2萬元，折實呎價22,662元。

項目至今累推出三張價單，涉及182伙，實用面積由202至369平方呎，折實售價由466.83萬元起，折實呎價由22,963元起。而三張價單的折實平均呎價，依次為23,888元、23,968元及23,998元。發展商早前預告，有機會本周末展開銷售。

整個紅磡黃埔4街重建項目，共分三期發展，設9座住宅大樓，提供約2,800伙，並設近1公里商業步行街及16.8萬平方呎商場。其中，必嘉坊第一期位於機利士南路與寶其利街，由3幢住宅大樓組成，提供約1,000伙，主打一房及兩房戶。

至於必嘉坊．曦匯屬於第一期第一座，提供324伙，預計關鍵日期2024年3月31日。