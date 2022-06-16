首四個月私樓動工量573伙　屬十三年同期新低

今年未見大型項目開展動工，令私樓動工量持續低迷。據屋宇署今日（16日）發表最新數據，2022年4月有3個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），涉及366伙，較3月的197伙增加86%。

至於，今年首四個月累積動工量僅573伙，較去年同期的2,118伙減少73%，創自2010年以來的十三年同期新低。

數據顯示，4月份共有3個私樓項目動工，較大規模的項目為大角咀道39號至53號，涉及單位245伙；此外，大埔美新里3號及又一村牡丹路10號，4月已展開上蓋建築工序，分別涉及120伙及1伙。

連同上述項目，2021年首四個月全港共有7個私樓項目動工，涉及單位總數573伙。當中以九龍區的施工單位數量最多，涉及3個項目合共438伙，單位佔整體比例近76.4%；新界區則有一個，涉120伙，佔整體比率近21.0%；港島區有3個、合共15伙，佔整體比例約2.6%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，隨著第五波疫情稍緩和，相信今年餘下時間的私樓動工進度將陸續加快，當中有不少項目可望於年內開展，部分大型項目早前已獲屋宇署批准動工並可隨時施工。