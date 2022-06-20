元朗博愛江夏圍村第一期入伙　恒地李家誠：由動土至入伙僅15個月

由博愛醫院及恒地（0012）合作發展、全港最大規模的元朗江夏圍過渡性房屋項目「博愛江夏圍村」第一期單位，已經落成並陸續入伙。行政長官林鄭月娥、運輸及房屋局局長陳帆、博愛醫院董事局主席林群及恒基兆業地產集團主席李家誠今日（20日）一同前往參觀及探訪住戶。

李家誠表示，博愛江夏圍村由動土至入伙，只有短短十五個月，為官、商、民多方努力的成果，他表示高興看見住戶陸續入伙，居住環境得以改善。他又指，恒地一直積極響應政府推動過渡性房屋計劃，不論市區或新界，集團均是第一個發展商無償借出土地，以建過渡性房屋，希望集團可起帶頭作用，鼓勵社會各界合作，多管齊下紓緩基層市民住屋問題。

博愛江夏圍村佔地約48萬平方呎，由恒地以象徵式港幣1元借出土地，並義務協助項目前期工程及提供專業意見、運輸及房屋局監察及撥款近11 億元資助興建，博愛醫院負責協調項目興建及以非牟利形式營運項目，供輪候公屋三年或以上的低收入家庭或現居於惡劣環境、有迫切需要的人士入住。

項目設有8幢4層高的住宅大樓，合共提供1,998 個單位，包括一至二人單位、涉1,064 個、三至四人單位、涉884 個、五至六人單位或無障礙單位、涉50 個，同一時段可容納 6,000人居住。第一期住戶已於今年5月底入住，第二期單位的建造工程進行中，整個項目預計於今年底前完成。