必嘉坊．曦匯加推　開放式戶設8%低首期付款辦法

由恒地（0012）發展的大型重建項目紅磡必嘉坊．曦匯，昨日加推4號價單共68伙，整批折實平均呎價24,168元。發展商同時針對實用面積220平方呎或以下的開放式戶，提供新建築期付款方法，首期僅需要樓價8%，買家同時可向賣方安排財務公司，承做一按、二按，惟不可高於樓價90%。

加推68伙 折實均價24168元

恒基營業（一）部總經理林達民指出，該批單位實用面積由180至369平方呎，當中以一房戶型的單位佔最多，佔41伙；同時更推出全新按揭計劃方便買家。據價單資料，新加推單位價單售價493.5萬至936.5萬元，折實售價468.8萬至889.7萬元，折實最低呎價22,913元。

恒基營業（一）部總經理林達民（左二)）。

針對220呎開放式戶增建築期付款方法

新一張價單同時新增兩種針對實用面積220平方呎或以下開放式戶的建築期付款方法，其中C4建築期優惠按揭計劃，依照價單售價出售，買家需於簽臨約時支付樓價5%，及後在120天、240天及360天內分別支付樓價1%，而餘下樓價92%則於交樓前14天支付，項目預計入伙及關鍵日期為2024年3月31日。

林達民表示，上述開放式單位分期付款計劃，是針對現金付款能力較低的年輕上車人士，簽約當日不用繳付全數首期，部分金額可在入伙當天繳清。

第36個月後利率為P加1%

採用該付款方法的買家，可獲「特約銀行」提供即供首按，並由賣方安排財務公司提供第二按揭，惟第二按揭金額最高為樓價四成，首按加二按合共提供不超過樓價九成按揭。

買方於提款日起息供分期，第二按揭首24個月之利率為最優惠利率P減2%，第25個月至第36個月之利率按優惠利率P減1%；其後全期按優惠利率P加1%。

至於另一種C3建築期付款計劃，依照價單售價減1%，付款程序與C4相同，買家需於簽臨約時支付樓價5%，及後在120天、240天及360天內分別支付樓價1%，而餘下樓價92%則於交樓前14天支付。