雋薈餘54伙貨尾　推全新付款辦法吸客　折扣最多10%

益兆集團控股及俊和發展旗下旺角雋薈（SOYO），至今累沽約66伙，佔全盤單位總數120伙的55%，發展商今（27日）推出全新付款方式，提供最高樓價10%折扣。

發展商指，為配合現時政府按揭政策，助年輕人上車，現推出全新付款方式，雋薈買家如選擇「建築期付款計劃」，樓價依照售價減3%，買家只需於簽訂臨約及其後的360天內，分期支付合共樓價10%的訂金，直至賣方發出成交通知書的14天內才支付樓價餘額。

而選擇「現金或即時按揭付款計劃」，樓價依照售價減7%，買家於簽訂臨約及其後的90天內，分期支付合共樓價10%的訂金，並於180天內支付樓價餘額。連同「旺角核心都會」折扣、「SOYO 躍動」及「超級上車易」置業售價折扣，最高售價折扣為10%。

雋薈示範單位。

本月沽出3伙 呎價最高3.3萬

雋薈位於旺角豉油街63號，共提供120伙，一律為開放式單位，實用面積由152至228平方呎，現已售出66伙、即55%單位，套現超過2.9億元，成交呎價由21,881元至33,050元。

雋薈本月暫售出三伙，包括一伙平台特色戶，實用面積160平方呎，連277平方呎平台，成交價528.8萬元，呎價33,050元創項目新高。