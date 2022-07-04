經絡：6月樓花按揭宗數跌近六成　創近九年新低

據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，2022年6月份現樓按揭宗數為6,224宗，較5月份的5,781增加443宗或7.7%，連升三個月。然而，6月的樓花按揭宗數為142宗，較5月份的333宗大減191宗或57.4%，創2013年9月以來近九年新低。

對比去年同期，今年6月份現樓按揭宗數比2021年同期9,557宗減少3,333宗或34.9%；今年6月樓花按揭宗數比2021年同期912宗大跌770宗或84.4%。

以首六個月比較，今年上半年現樓按揭宗數錄得42,788宗，對比去年上半年的44,931宗減少2,143宗或4.8%。而今年上半年樓花按揭宗數則為2,748宗，對比去年上半年的3,105宗少357宗或11.5%，創自2012年以來、即十年後的上半年新低。

曹德明指，近月一手銷售中，近八成買家選用建築期付款方式，有關宗數將會滯後至成交日，並於現樓按揭宗數中反映。

近八成新盤買家選用建築期付款

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，6月份現樓按揭宗數有繼續回升的跡象，反映疫情後樓市氣氛轉好。不過，6月份樓花宗數卻大跌。當中原因有二：一是樓花按揭宗數一般比現樓更加滯後反映，二是近月的一手銷售樓盤中，有近八成買家選用建築期付款方式，有關宗數將會滯後至成交日並於現樓按揭宗數中反映。因此，料「波叔Plan」帶動下，未來樓花按揭宗數或會較往年下降。

現樓銀行市佔率方面，中國銀行（香港）連續十一個月榮登冠軍，市佔率為22%；滙豐銀行以市佔率21.3%排名第二；而恒生銀行以市佔率達12.4%排名第三；渣打銀行排名第四，市佔率達9%；工銀亞洲排名上升兩級排第五，市佔率達4.6%。