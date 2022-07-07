6月份7盤獲批預售　涉4611伙近三年半最多　跑道區項目快登場

地政總署今公布，6月份批出7份預售樓花同意書，合共涉及4,611伙，按月增加2,366伙或1倍，亦為自2018年11月錄得4,757伙後、近三年半新高。

當中，由信置（0083）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）發展的日出康城凱柏峰第1至3期已獲批， 三期分別提供592伙、644 伙及644伙，合共1,180伙，預計落成日期為2024年11月至2025年1月。當中凱柏峰第1期近兩周已在推售。

跑道區承豐道23號獲批 兩期涉1219伙

至於規模較大有會德豐地產、新世界（0017）、恒地（0012）及帝國集團合作發展的啟德承豐道23號，分兩期發展，分別提供648及571伙，合共1,219伙，兩期預計落成日期同為2023年8月。早前發展商曾預告，當取得預售樓花即會部署推出。

其餘獲批預售的項目，包括新地（0016）屯門市兆康NOVO LAND第1A期，提供824伙，預計落成日期分別為2023年6月，料下周公布價單。同系的白石角優景里SILICON HILL第2B期，提供688伙，預計落成日期分別為2024年10月。

6月兩盤新申請預售 涉695伙

另外，署方於6月份接獲兩個住宅項目入紙申請預售樓花， 合共涉695伙，包括九龍倉集團（0004）九龍龍翔道188號第4期項目，涉45伙，預計落成日期為2024年6月；另外，會德豐與港鐵（0066）合作發展的日出康城第12C期，提供650伙，預計落成日期為2025年8月。