移民賣樓｜傲雲峰兩房再失守800萬　呎售不足1.7萬近年新低

市場上不少「移民盤」需降價或以低價求售。土瓜灣傲雲峰有兩房戶減價58萬元沽出，成交價跌穿800萬元水平。

中原地產高級分行經理莊鈞雄表示，土瓜灣傲雲峰1座中層H室，實用面積479平方呎，兩房間隔，望啟德開揚景。業主最初開價848萬元，因打算移民，肯提供較大議價空間，單位最終以790萬元易手，減價58萬或7%，成交呎價16,493元。單以呎價計，屬屋苑同類單位近年新低。

成交價低銀行估價約8%

個別銀行就上址的網上估價約為863萬元，即成交價低估價約8%。據知，新買家為同區用家。至於原業主於2010年3月以340萬元購入單位，持貨約十二年，現帳面獲利450萬元，升值約1.3倍。

參考同屋苑、同類型兩房戶，今年的成交價由約850萬至930萬元不等。不過上月起，有同類兩房戶率先跌穿「8字頭」水平，該1座低層A室，面積同為479平方呎，望街景，以791萬元成交。是次為今年第二宗跌穿800萬元的兩房成交，較三個月前造價跌至少7%。

莊鈞雄指，近日市場焦點集中一手，二手成交放緩。傲雲峰7月暫錄約3宗成交，平均呎價18,498元。