上半年新盤價、量同挫逾40%　中原：料全年僅1.2萬宗　創九年新低

受疫情第五波拖累，今年上半年一手新盤市況放緩。據中原地產研究部數據，上半年一手私樓登記量錄約4,825宗，總值629.18億元，較去年同期按年大挫41%及46.5%。而眾發展商中，期內賣樓總額最多為信和（0083），累沽出1,548伙，涉及金額159.17億元

若與2021年全年17,469宗及2,367.91億元比較，相關數字僅佔去年同期27.6%及26.6%。中原研究部高級聯席董事黃良昇估計，2022年全年一手樓市最終僅錄約1.2萬宗成交，涉及金額料約1,400億元，宗數及金額或創近九年新低。

上半年宗數及金額佔去年全數不足三成

黃良昇又指，今年首季一手登記數字下跌，為疫情第五波所致，期間政府大力收緊社交距離，令全新盤推銷被迫停止，發展商只集中銷售貨尾。踏入第二季，二手交投雖轉旺，仍未能追回首季的大落後。他預計，發展商會加快推售新盤，下半年一手住宅登記數字將明顯增加。

信和成「新盤王」 半年沽1548伙

據該行資料，上半年賣樓總額最高的發展商為信和（0083），累沽出1,548伙，涉及金額159.17億元，其次為新地（0016）沽出873伙，涉額約98.46億元。

而以登記銷售金額劃分，上半年銷情最旺的新盤為錦上路站柏瓏 Ι，錄708宗成交，涉66.03億元；僅次為柏瓏 ΙΙ 錄654宗買賣，涉58.49億元；第三為元朗The Yoho Hub B期錄47.72億元，涉及438宗。