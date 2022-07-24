發展局：11活化項目營運中　薄鳧林牧場擬第4季全面開放

發展局局長甯漢豪今日（24日）發表網誌表示，發展局「活化歷史建築伙伴計劃」（下稱活化計劃）下，由舊牛奶公司高級職員宿舍（一級歷史建築）活化而成的薄鳧林牧場，早前完成復修後，已開始試行營運。

甯漢豪表示，為加強文物保育的工作，政府在2008年推出「活化計劃」，至今已成功推出了六期，共22幢政府擁有的法定古蹟及歷史建築已被納入活化計劃，當中有11個項目在營運中，包括薄鳧林牧場。

至今有超過1.4萬名訪客

薄鳧林牧場前身為舊牛奶公司高級職員宿舍，牛奶公司於1886年在薄扶林開設乳品牧場，翌年建造此由主樓、傭工宿舍和車庫組成的宿舍。三幢建築物2009年12月獲古物諮詢委員會評為一級歷史建築。2015年6月，香港明愛成功獲選活化該舊宿舍，並特意取薄扶林的古名「薄鳧（音：扶）林」，為項目命名薄鳧林牧場。

甯漢豪稱，牧場於今年4月21日開始試業，內設小型展覽，以預展形式展出部分館藏。雖然試業期間僅限已登記人士進場，但至今已錄超過14,000名訪客，她指，待運作暢順後，預料今年第四季將會全面對外開放。

她續指，牧場正式營運後，除由薄扶林村村民舉辦各式各樣的工作坊，還會與香港文化藝術團體合作，介紹薄扶林本身的歷史及推廣香港不同的文化和歷史故事。

至於薄鳧林牧場的修復工程及建築特色，甯漢豪指，除了中式雙筒雙瓦屋頂、牆上的牛眼窗、特厚的花崗岩石牆等歷史建築特色外，更有新增的斜道。斜道連接至宿舍主樓一樓，既符合無障礙設計的要求，亦可化身成觀景台，當參觀者沿斜道進入主樓時，可看到一望無際的南區海景。