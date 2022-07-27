恒地粉嶺北新盤命名ONE INNOVALE　最快明上樓書　周內開價

撰文：陳芷晴
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由恒地（0012）發展的粉嶺北馬適路項目，今日（27日）命名為「ONE INNOVALE」，分三期發售，第一期命名為「ONE INNOVALE-Archway」，涉603伙。恒基物業營業（一）部總經理林達民指，項目有機會明日上載樓書，周內開價及開放示範單位，最快下周開賣。

擬周內公布價單、開放示範單位

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，當推出價單後，便會隨即對外開放示範單位。林達民又指，「ONE INNOVALE」靈感來自「Innovation」一字，名字寓意項目雲集創意科技人，是北部都會區的「宇宙盤」。

提供603伙　八成為開放式戶及一房

被問到H按觸及封頂位，林達民表示，隨着疫情緩和，息口有機會減慢，樓市有可能重拾升軌。

ONE INNOVALE位於粉嶺北馬適路8號，由5座住宅大樓組成，合共提供約1,600伙，第1期ONE INNOVALE-Archway 設A、B兩座，提供603伙，當中佔約80%單位屬開放式至一房間隔，預計關鍵日期為明年3月。

至於集團於粉嶺北新發展區其他相鄰的地塊，稍後亦會陸續命名，同屬「INNOVALE」系列。

ONE INNOVALE位於粉嶺北馬適路8號。
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