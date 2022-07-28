美國加息｜學者：樓市不會爆煲　投資者籲避免選用「呼吸PLAN」

美國聯儲局宣布加息0.75厘，金管局亦預計香港銀行業的最優惠利率（P）也有可能調升。對於市場進入加息周期，有學者認為，業主供款負擔無可避免增加，但由於上會時已通過壓力測試，相信二手樓市會向下調整，但不大機會出現爆煲、或劈價賣樓的情況。有資深投資者則建議市民購買新樓時，避免選用「呼吸PLAN」。



對於市場普遍預期今年第三季本港將上調最優惠利率（P），資深投資者蔡志忠表示，美國加息屬預料之內，短期對香港銀行有壓力，不過香港市場已享受低息環境多時，認為目前調升利率也不是問題。

樓花期息口波動大 即供較建期更易計數

近年不少市民購買新樓時均會選用建築期付款辦法，通常會在新樓入伙時才向銀行承做按揭，樓花期由1年至2年不等，蔡志忠認為，選用建築期付款辦法一向有風險，進入加息周期，樓花期內的利率息口或出現較大變化，可能影響買樓人士的預算，不過他相信不會出現大量新盤撻訂的情況。

蔡志忠相信不會出現大量新盤撻訂的情況。

蔡志忠：千萬別採用「呼吸PLAN」

蔡志忠又指，如果未來兩年一直上升，現時買新樓當然是選用即供方案較為穩陣，始終銀行會以現時收入及息口計算，置業人士計數會更準確，避免息口波動的風險。此外，他又提醒，雖然新盤開價克制，但現時進入加息周期，千萬不要採用「呼吸PLAN」，又指「呼吸PLAN」僅屬過渡用途，若長遠樓價不升，屆時難以轉按，更要承受高昂利息。

張聖典：發展商或「要量唔要價」

至於香港大學房地產及建設系客座副教授張聖典認為，供樓人士負擔增加無可避免，不過現時正在供款的業主本身已通過壓力測試，相信樓市不大機會出現爆煲。他又指，未來樓市「動力將會細好多」，很多供款能力「掹掹緊」的潛在買家，可能會因加息而打消置業念頭。他預計樓價很大機會向下調整，跌幅難預計。

此外，他又估計樓市交投量將會進一步減少，若果發展商要維持銷量，相信需要改變策略採用「要量唔要價」，料下半年新盤開價不會太進取，甚至低價開盤，樓市將變成買家主導。

麥萃才料今年樓價跌5% 用家延後買樓

至於香港浸會大學財務及決策系副教授麥萃才則表示，自政府推出三項樓市辣招稅後，基本上已趕絕大部分炒家、投資者以及非本地買家，反映過去十年市場一直由用家主導。

不過他指，由用家主導的樓市，最主要視乎整體經濟環境及供款能力，預計加息情況將會影響一眾年輕有意置業人士，或令他們延後置業計劃，又指「可能本身想買800萬樓，但加完息後只係買到700萬樓，既然買唔倒心儀單位，就索性唔買。」

麥萃才又表示，香港經歷多項負面因素，樓價始終沒有大跌，反映市場需求仍未得到滿足。隨市場進入加息周期，他預料供樓人士「會供得辛苦啲」，供樓負擔可能升至最多佔收入60%，但只要供得起就未必要劈價賣樓，預計未來買樓需求將會有所回落，今年整體樓價料錄約5%跌幅。