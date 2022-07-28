美國加息｜二手續受壓　陳永傑：料第三季樓價回調3％至5%

美國聯儲局議息後宣布加息0.75厘，為連續第二次加幅達到0.75厘，符合市場預期。但聯儲局主席鮑威爾在記者會稱，局方在利率行動方面將不再提供清晰的前瞻指引，在某個時間放慢加息節奏，可能會是合適的做法。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑相信，對抗通脹後，美國需挽救經濟，料今次加息期將較以往短。

陳永傑指，於聯系匯率下，息差令港元流出，現時香港銀行體系結餘已降至1,600億水平，相信是次美國加息將令香港銀行體系結餘進一步減少，息口將被迫推高，市場普遍預計香港最快於今季上調最優惠利率。

發展商亦帶頭減價開盤，二手業主被迫面對現實，擴闊議價空間。

現時香港按揭利率仍處於2.5厘的低水平，但陳永傑表示，加息難免對準備入市的買家造成心理壓力，窒礙買家入市決心。上月美國加息0.75厘，是二十八年來最大加幅，香港二手成交量應聲下跌，較4月份減少近兩成。加上通關未見曙光，樓市只靠香港內部剛性需求，二手樓價持續受壓。中原城市領先指數CCL較年初已下調2.5%。

估計二手呈「價跌量升」局面

可幸香港於辣招保護下，業主供款能力穩健，令樓價未致於大跌，2.5%的樓價調整已較其他投資工具優勝，而近月發展商亦帶頭減價開盤，二手業主亦被迫面對現實，擴闊議價空間，令近日二手成交有所回升。陳永傑相信，加息及未通關因素，將令二手樓價持續受壓，若港息於第三季上調，相信二手樓價有3至5%的下調壓力，但成交量於平盤湧現下會向升，因而出現價跌量升局面。第四季息口回穩，通關有望，樓價將反彈。