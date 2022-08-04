上月兩盤獲批預售　啟德承豐道15號第1期獲批　涉1017伙

至於上月有兩個新盤獲批預售樓花同意書，合共涉及1,620伙，按月減少2,991伙或65%。當中，包括恒地（0012）粉嶺北馬適路第一期ONE INNOVALE - Archway，提供603伙，預計落成日期2023年3月31日，項目將於本周六進行首輪銷售。

另一獲批預售的項目，為由中國海外（0688）、嘉華國際（0173）及會德豐地產合作發展的啟德承豐道15號項目，提供1,017伙，預計落成日期為2024年31月，整個項目共分兩期發展，合共涉2,138伙。此為啟德跑道區取名PARK PENINSULA後，第二個獲批預售的新盤。

另一早前已獲批的項目，為會德豐地產、恒地（0012）、新世界發展（0017）及帝國集團合作的啟德承豐道23號項目，6月獲批預售文件，早前命名為MIAMI QUAY I ，第1期648伙，發展商預告冀今季內推售。

待批預售單位累積約兩萬伙

由於獲批單位數目比起新申請多，故累積待批預售單位按月下跌，連跌兩個月至20,222伙，創七個月新低。不過，美聯物業首席分析師劉嘉輝指，待批單位數目仍然達2萬伙，加上目前已批出預售樓花同意書但尚未發售新盤的單位總數約8,000伙，相信未來數月樓市仍然聚焦新盤市場。