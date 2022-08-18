滙豐上調H按封頂息0.25厘　曹德明：料其他銀行將會跟隨

滙豐宣布，由今日（8月18日）起調整香港銀行同業拆息（HIBOR） 按揭利率封頂息率，由 P-2.5%上升至 P-2.25%，意味日後於滙豐新造H按的封頂息上調0.25厘，成為最近第六間上調鎖息上限息率的銀行。

據7月份土地註冊處資料顯示，滙豐銀行的現樓及樓花市佔率，共佔整體市場逾兩成，分別為22.6%及 21.6%，相信對整體按揭市場及新造按揭客戶有一定影響，估計其他未加鎖頂息率的銀行將會跟隨。

此外，滙豐銀行亦宣布推出首年定息住宅按揭計劃，首年固定按揭息率為 2.75 厘，當定息期完結後，按揭利率將以 HIBOR 為基準，利率為H+1.3厘，鎖息上限為新利率 P-2.25 厘。

曹德明估計，其他銀行將會推出類似按揭計劃，令定按選用比例將上升。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，自7月27日一個月銀行同業拆息（HIBOR）升穿 1.2厘，致H按實際按息觸及2.5厘封頂水平，近日一個月 HIBOR 仍然繼續攀升，今日已升至1.9厘的二十八個半月新高。

另一方面，港美息差擴闊令資金不斷流出港元市場，金管局自5月份已多次接錢，最新8月18日的體系結餘已回落至1,255 億元，因此大型銀行亦基於資金成本考量而上調H按鎖息上限。料在銀行調升P前，陸續有銀行先調升新造的H按封頂位，預備在加息時保持利潤空間。

另一方面，受年初疫情影響，根據金管局住宅按揭統計調查結果，今年首六個月新取用按揭貸款額及宗數分別按年回落 14.5%及 17.1%。銀行亦基於按揭業務仍未達標下加大優惠，滙豐銀行更推出定息按揭計劃推攻市場份額。

曹德明建議，以現時壓力測試基準再加2厘作計算，以加強未來加息的風險管理，免借得太盡失預算。（資料圖片）

據經絡早前預測，相信9月調升P機會十分高，幅度約為25點子。而滙豐銀行推出的定息按揭首年息率2.75厘比拆息封頂位或P按亦只高出25點子，而相比12個月拆息今日為3.61厘亦有一段折讓，相信對市場可謂十分吸引，將吸引部份新造按揭客戶選用定息按揭，及料其他銀行將會推出類似按揭計劃，令定按選用比例將上升。

每月供款將增加1324元

假設新造按揭客戶選用 H 按鎖息上限為2.75厘的按揭計劃，及後銀行再調升P達25點子，即前後共增加50點子。若以500萬元貸款額，供款30年，Ｈ按計劃息率為H+1.3厘計算，每月供款將增加1,324元或6.7%，壓力測試要求亦增加2,647元或 5.6%。

曹德明提醒，加息周期間供樓開支及壓力測試要求同步增加，建議有意置業人士預留更多首期及後備資金以應對利息上升的風險，及建議以現時壓力測試基準再加 2 厘作計算以加強未來加息的風險管理，避免借得太盡失預算。