翠嶺峰業主進取放盤　三個月後返回現實　劈兩成離場｜單位直撃

將軍澳翠嶺峰有兩房戶業主，短短三個月內四度下調叫價、累劈146萬元沽出單位，減幅逾兩成，不過成交價仍然屬貼市價。

中原地產高級分區營業董事伍錦基指，翠嶺峰中層B室，實用面積448平方呎，單位座向東北，外望山景，從相片可見，屋內連有雅致裝修。單位於今年6月開始放盤，初時叫價680萬元，撇除裝修因素，叫價甚為進取。

由於業主睇淡後市，及後多次下調叫價，最初由680萬降至660萬元，7月中旬再減至638萬元，7月底改為以590萬元放售，近日終以約533.8萬元於居二市場成交，呎價約11,915元，即短短三個月內累減146.2萬元，減幅約21%。

同類單位上月以559萬沽

原業主於2018年3月以384.3萬元一手購入上址，持貨時間約四年多，現沽貨帳面獲利約149.5萬元，物業升值約39%。

參考對上一宗同類型成交為中層A室，面積462平方呎，7月以559萬元成交，呎價12,100元，相比之下，新成交的呎價僅低1.5%。

上述為翠嶺峰8月首宗成交。房協項目翠嶺峰於2018年開售，2020年7月入伙，項目兩年禁售期鬆綁即可免補地價於居二市場轉售，滿五年則可補地價後於公開市場轉售。