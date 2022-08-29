新地7大商場派4000萬贈劵　料生意反彈3成　十四鄉商場明年底開幕

大型發展商積極推廣商場，新地（0016）今公布，旗下七大商場包括旺角MOKO新世紀廣場、沙田新城市廣場等，為配合政府第二期電子消費劵於10月1日發放，加上集團上市五十周年，將派發價值4,000萬元的商場購物贈劵，料刺激下半年營業額反彈20至30%。同時，集團未來兩年將會有兩個全新商場落成，包括西貢十四鄉大型住宅項目的新商場，佔地約30萬平方呎，最快在2023年底開幕。



新鴻基地產代理租務部總經理周淑雯今（29日）表示，集團旗下七大商場，包括旺角MOKO新世紀廣場、沙田新城市廣場、元朗YOHO MALL形點、葵芳新都會廣場、荃灣廣場、大埔新達廣場、沙田HomeSquare，將於10月推出「好賞•同遊」活動，包括派發近4,000萬元商場購物贈劵，部份商戶提供低至1折優惠、免費主題景點、娛樂及酒店餐飲體驗，同時推出「新賞你度禮品卡」。

食肆租戶佔比高達35%

周淑雯又指，今年8月政府分階段發放電子消費劵，推動市民本地消費，該七大商場在暑期7月至8月份期間，車流及人流暢旺，營業額更按年升近15至20%。下半年料出現反彈，營業額希望可升至20至30%。她又指出，由於暫時仍未通關，七大商場主打消費者體驗，整體租戶組合中，飲食行業佔比高達35%。

對於今年零售市況，她表示，上半年市道受疫情影響，情況較辛苦，但近月市況轉趨平穩，已追回上半年的損失，又指在日圓貶值下，不少日資零售商亦積極攻港，包括藥妝店松本清、壽司郎、日本連鎖超市「驚安之殿堂」（DON DON DONKI）等。她預計，受疫情影響，預計未來日資零售商短期內仍會繼續開拓香港市場。

元朗站上蓋項目The YOHO Hub 。（攝於2021年／余俊亮攝）

西貢、元朗新商場最快2023年落成

她又指出，集團未來兩年將會有兩個新商場落成，包括西貢十四鄉大型住宅項目的商場，鄰近西沙茶座，規模約30萬平方呎。該商場將配合西貢一帶的運動、休閒風格，或提供康樂及水上活動。

至於另一個新商場為元朗YOHO Hub基座商場，為形點YOHO MALL的姐妹商場，可直接駁去港鐵站，佔地約10萬平方呎。周淑雯表示，兩項目正在招商中，同樣預計在2023年底至2024年初開幕。

而沙田新城市廣場方面，她指商場地庫兩層佔地約6萬平方呎的樓面，由新加坡親子遊樂場租用，將會用作教育、娛樂體驗樓層，料在第三季開幕。