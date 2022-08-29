何文田芳菲頂層三房戶　連485呎天台　望開揚市景｜現樓直擊

由協成行發展、位於何文田的單幢新盤芳菲，已屆現樓，最快可於9月底入伙。發展商今日（29日）開放5個現樓示範單位予傳媒參觀，當中包括一伙位於「鳳凰樓層」的連裝修單位，以及頂層連天台大宅。

其中，連裝修示範單位位於位於「鳳凰樓層」28樓C室，實用面積414平方呎，屬一房間隔。單位以粉色及木材作為設計主調，開放式廚房設於露台旁邊，浴室有窗。睡房空間闊落，設有書枱及玻璃衣櫃。

↓↓↓芳菲28樓C室一房單位↓↓↓

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另外，頂層連天台大宅，為29樓A室，實用面積742平方呎，屬三房間隔，沒有裝修。單位客飯廳呈長形，落地玻璃外連露台，採光度高，內置樓梯通往485平方呎的天台。廚房屬梗廚設計，浴室屬「明廁」。主人房及另外兩間睡房望向同一景觀。

↓↓↓芳菲29樓A室三房單位↓↓↓

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↓↓↓芳菲27樓A室兩房單位↓↓↓

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開放27樓全層 涵蓋一至兩戶型

發展商亦同步開放27樓的A、B、C三間無裝修的示範單位，實用面積由286至465平方呎，涵蓋一至兩房間隔，浴室均設有窗戶，屬「明廁」。

其中，27樓A室，實用面積465平方呎，廚房以梗廚設計，主人房及睡房可望同一景望，屬同一座向；而27樓B室，實用面積286平方呎，屬一房間隔，廚房以開放式設計，靠近門口位置，浴室則設有淋浴間。

27樓C室，實用面積414平方呎，屬兩房間隔，長形開則。單位左邊屬睡房休息區，右邊屬客飯廳及廚房。開放式廚房設於露台旁邊。

↓↓↓芳菲27樓B室一房單位↓↓↓

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↓↓↓芳菲27樓C室兩房單位↓↓↓

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芳菲為單幢住宅項目，樓高26層，合共提供71伙，標準戶型涵蓋一房至兩房，實用面積由286至481平方呎。另設4伙連平台或天台的特色戶，實用面積介乎377至742 平方呎，項目預計關鍵日期為2022年9月30日。