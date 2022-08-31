十大屋苑8月交投量回升一成　惟呎價全線報跌　映灣園挫12%

據中原地產統計，十大屋苑8月份錄得159宗二手成交，較7月143宗按月升11.2%，終止連續三個月的跌勢，惟十大屋苑的實用呎價全線下跌，跌幅介乎1.3%至11.8%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一手新盤低開吸客，搶去市場大量購買力，令二手成交量直接受壓。二手業主見市況淡靜，願意減價讓步，擴闊議價空間，重新吸引一批睇樓客逆市覓筍盤，帶動二手成交量輕微回升。



據中原資料，十大屋苑之中，以東涌映灣園的呎價跌幅最大，8月平均成交呎價約11,322元，較7月份的平均呎價12,839元，大跌11.8%，為跌幅最勁的屋苑。成交則錄得7宗，按月增加一宗或16.7%，

沙田第一城、嘉湖山莊交投量回升逾兩成

至於其他新界藍籌屋苑方面，沙田第一城8月錄約28宗成交，對比7月錄22宗上升27.3%，平均實用呎價約15,570元，對比上月跌約2.4%，呈「量升價跌」局面。

天水園嘉湖山莊8月錄得25宗買賣成交，較上月20宗回升5宗或25%，呎價則較上月跌1.7%，8月報10,300元。中原指，嘉湖山莊成交量略為改善，主要因為有筍盤出現，吸引買家入市。現時屋苑業主議價空間一般最多約6%。最近市場缺乏利好消息，加上新界新盤接連低價出擊，買家預期樓價續跌，只有大減價的筍盤才有承接。

美孚新邨均價跌穿1.2萬 創2017年6月後新低

至於九龍區大型屋苑，荔枝角美孚新邨8月全月錄得23宗二手，按月再升9.5%，創近三個月新高，惟平均實用呎價跌穿1.2萬元關口，最新報11,864元，創2017年6月後新低，可見二手業主減價刺激交投，本月呈「量升價跌」現象，中原料9月份屋苑交投平穩。

而將軍澳新都城8月全月錄得24宗買賣成交，按月大升五成，同樣因為業主肯讓步減價，屋苑現時平均實用呎價已跌至15,449元，按月再跌7.5%，屬近年低位。

康怡花園均價按月回落9.7%

港島區方面，鰂魚涌太古城8月錄得14宗成交，較上月16宗少2宗或12.5%，平均實用呎價18,691元；同區康怡花園8月錄得3宗成交，與上月相同，平均實用呎價16,279元，按月下跌9.7%。該行指，康怡花園8月除了一宗複式戶成交外，另外兩宗的成交實用呎價均低於1.6萬元。