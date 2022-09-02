中原CCL創3年半新低　新界西單周跌逾3%　料中秋重回2019年初低位

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報173.22點，創182周新低（2019年3月低見172.24點），按周跌0.8%，連續7星期下跌，累計跌幅達4.32%，是2019年10月後（近148周）以來首見。

期中，中小型單位CCL創182周新低，按周跌0.99%，連跌7周共4.36%；CCL按周微升0.15%，豪宅樓價早前連跌6周，跌勢未止。

另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報174.36點，創182周新低（2019年大型單位3月低見173.83點），按周跌0.98%，連跌3星期共2.15%。

黃良昇：中秋前後重回2019年初低位

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，樓價持續向下，預料中秋前後，CCL將降至170點水平，重返2019年初時的低位。現時CCL比2019年2月169.95點低位，僅差3.28點或1.93%。

分區方面，其中以新界西跌幅最大，CCL_Mass最新報161.76點，創87周新低（2020年12月低見159.46點），單周急跌3.33%，跌幅是2016年3月後（近337周）以來最大，結束早前3周連升。

新界東CCL_Mass報181.63點，創185周新低，按周跌1.18%，連跌3周共5.65%。新界兩區樓價跌勢明顯，跌幅有擴大跡象。

港島按周跌0.8%，九龍亦跌0.78%，早前連跌4周，跌勢未止。