全球150個城市樓價升11.7%　香港樓價跌2.4%排名尾六

萊坊今（7日）公布《 全球住宅城市指數 》，該指數追蹤全球150個城市，截至2022年第二季度的過去一年，有138個城市的樓價上漲，12個城市樓價錄得下跌。

該指數追蹤全球150個城市的一般住宅、於2021年第二季至2022年第二季內的樓價走勢。數字顯示，該150個城市平均錄得11.7%的樓價年度漲幅，超越上一季度的11.5%。當中，土耳其伊斯坦堡錄得1.84倍的漲幅，位列榜首。

至於邁阿密是美國樓價表現最好的城市，按年樓價上升34%。紐西蘭威靈頓的樓價跌幅最大，截至2022年第二季過去一年下跌了12.2%。

全球150個城市住宅樓價指數。（萊坊資料）

新加坡樓價期內升10.6%

至於香港住宅樓價同期下跌了2.4%，排名146位，落後於大部分主要門戶城市。其他熱門城市如英國倫敦，期內樓價升6.3%、排名93位；澳洲悉尼升5.1%、排名第104位；泰國曼谷升4.7%、排名106位。

至於內地城市如北京，期內樓價升5.7%、排第98位；深圳樓價升3.7%，排名第116位。另外新加坡樓價升10.6%、排名62位。

萊坊董事﹑大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指，盡管香港住宅樓價表現疲弱，但在加息和疫情反彈等不利因素影響下，樓價並未有出現大幅下跌。短期內，他預計市場情緒仍然疲軟，成交量將維持低位。如果第四季香港與內地能恢復通關及與國際市場進一步放寬入境隔離要求，料將刺激住宅市場需求，帶動樓價回升。