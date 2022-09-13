中秋假期新盤錄49宗成交　啟德MIAMI QUAY I 佔逾八成　飛揚沽3伙

綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末（10、11日）兩日一手市場錄得約7宗成交，按周減少58%。總計中秋節三天長假期（10至12日），新盤市場共錄49宗交易。

其中，銷情最旺為會德豐地產、恒地（0012）、新世界發展（0017）及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I，中秋節假期（12日）當日首輪開售138伙，當中137伙以價單形式推出，項目截至晚上沽出42伙、套現逾3.9億元，佔可售單位總數約31%。

當中有買家斥約2,660萬元買入兩伙，涉及單位為第1座23樓A室及第3座19樓H室。其中第1座23樓A室，實用面積約716平方呎，屬三房間隔，成交價為1,908.7萬元，呎價為26,658元，創項目標準分層單位售價及呎價新高。另一成交單位為第3座19樓H室，實用面積約315平方呎，屬一房間隔， 成交價為750.7萬元，成交呎價23,832元。

飛揚第1期連沽3伙

長實（1113）與新地（0016）合作發展的屯門飛揚第1期周末亦連沽3伙，成交價419.1萬至439.4萬元，共套現約1,294.5萬元。上述3伙同屬1座F室及H室，屬一房間隔， 實用面積約分別為266及281平方呎。

NOVO LAND開放式戶撻訂重售賣貴5.3%

此外，新地屯門NOVO LAND第1A期昨日錄一伙撻訂重售，涉及單位為1座7樓D室，實用面積235平方呎，屬開放式間隔，成交價為361.4萬元，單位成交較撻訂前賣貴5.3%。

由信置（0083）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合作發展的日出康城凱柏峰 II 亦沽一伙，涉及單位為2B座31樓A室，實用面積約461平方呎，屬兩房間隔，成交價為858.7萬元。