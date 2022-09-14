MIAMI QUAY I 加推65伙折實平均呎價近2.5萬元　周日次輪售140伙

由會德豐地產、恒地（0012）、新世界發展（0017）及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I，日前開展首輪銷售沽出39伙後，發展商今日（14日）宣布，加推新一批單位應市。

加推的3號價單共涉65伙，涵蓋4伙開放式、21伙1房戶、23伙2房戶、17伙3房戶，實用面積250至716方呎，價單定價由652萬元至2128萬元，價單呎價26,080至29,721元；維持最高12%折扣，折實售價573.8萬至1872.7萬元，折實呎價22,952元至26,155元。

至於折實平均呎價為24,996元，較價單2號折實均呎23,991元高約4%，發展商表示，今批單位以中高層海景戶為主，屬原價加推。同時，MIAMI QUAY I 亦落實第二輪銷售的安排，定於本周日（18日）上午11時起發售140伙單位，包括139伙以發價單形式先到先得發售、以及首輪已推出的1座30樓A室4房特色戶招標。

MIAMI QUAY共分兩期發展，合共提供1,219伙，兩期均已獲批預售，預計落成日期同為2023年8月。其中。MIAMI QUAY I 由3座住宅大樓組成，合共提供648伙。主打一至兩房單位，當中一房戶佔27% ，兩房戶佔54%。標準單位涵蓋開放式至三房單位，實用面積由250至716平方呎不等。另設一伙天際四房兩套特色單位，實用面積約1,335平方呎。