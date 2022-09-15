簡基富5.75億收購九龍塘舊樓群　鄰近市建局重建計劃

市建局在5月宣布啟動九龍城衙前圍道/賈炳達道大型重建計劃，範圍包括賈炳達道公園、九龍城市政大樓等。太古地產（1972）前主席兼行政總裁簡基富旗下The Development Studio新近也在區內插旗，斥資5.75億元收購太子道西452至464號舊樓群，發展商回覆《香港01》指，擬建中小型單位，主打一至兩房。



早前有業主獲委託代理以私人招標形式，放售九龍城太子道西452號、456至464號及打鼓嶺道1號，今年7月中截標。資料顯示，物業以3.8億元易手。另外，太子道西454號舊樓亦以1.95億元沽出。兩宗交易的買家均為Ample Surplus Limited，公司董事包括簡基富（KERR KEITH GRAHAM）、以及The Development Studio的財務部主管鄭宇。

舊樓群佔地8300呎 料地積比9倍重建

據了解，上述舊樓項目地盤面積約8,300平方呎，料可以地積比9倍，重建後總樓面近7.5萬平方呎，每方呎樓面地價約7,600元。

太子道西452至464號舊樓群，獲簡基富旗下The Development Studio收購。（網上圖片）

發展商：主打一房、兩房 基座設商場

The Development Studio投資部主管鄭冠麒回覆《香港01》表示，集團看好該區鄰近啟德發展區，同時又接近市建局大型重建計劃，相信未來該區會出現明顯變化，人流更旺。他又指出，項目最快在2025年推售，主打一房至兩房戶，基座將設有商場。

至於原業主方面，其中太子道西456號至464號舊樓，原由廣基有限公司（KWONG KEE COMPANY, LIMITED）持有，其公司董事包括鄧漢秋（MICHAEL），料為香港五邑工商總會總監督及前會長。至於太子道西454號舊樓則由其他人士持有，業主為厚豐發展有限公司（HAU FUNG DEVELOPMENT LIMITED）。