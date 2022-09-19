加息前尾班車效應　8月轉按登記2231宗　按月再多8.8%

根據中原研究部數據顯示，2022年8月份銀行轉按登記（包括轉按及現契重按）共錄2,231宗，數字連升三個月，按月再升8.8%，較去年同期增加6.1%。中原按揭董事總經理王美鳳解釋指，除了今年銀行在樓按取態上較積極外，亦因為6月起拆息開始逐步上揚，有銀行亦開始上調H按封頂息率，尾班車效應下，刺激按揭用家加快提出轉按申請。

她總結，2022年首八個月錄得15,199宗轉按登記，較去年同期11,874宗增加28%，反映今年轉按巿道較去年活躍，主要是因為今年轉按優惠較吸引，政府放寬按保推出「財爺PLAN」亦推動轉按量增加。

中原按揭王美鳳解釋指，有銀行亦開始上調H按封頂息率，尾班車效應下，刺激按揭用家加快提出轉按申請。

8月份渣打轉按巿佔升2.6百分點

數據顯示，8月份滙豐銀行轉按巿佔率按月升0.4個百分點至19.5%、錄434宗，事隔三個月重奪轉按巿佔冠軍。中銀香港以419宗屬次多，轉按市佔率按月跌0.8個百分點至18.8%。渣打銀行市佔率按月升幅最大，升2.6個百份點至13.1%，錄293宗轉按登記，升一級排名第三。恒生銀行錄276宗轉按登記，市佔率升0.4個百分點至12.4%，降一級排第四。8月份排名首四位銀行轉按巿佔率增2.4個百分點、至63.7%。

富邦、工銀亞洲按年登記量升逾一倍

2022年首八個月累計錄得15,199宗轉按登記，較去年同期11,874宗增加28%，中銀香港今年首八個月轉按市佔亦以17.2%排名第一，登記量2,609宗，按年升46.1%。滙豐銀行以16.6%市佔率排第二，登記量按年增25.1%。恒生銀行轉按巿佔率13.4%排第三，登記量按年升47.5%。

其中，工銀亞洲承接過去四個月的大躍進表現，按年登記量升幅最大，達108.7%，排名由第七躍升至第五，市佔率8.6%。富邦銀行按年登記量升105.9%，排名由第十二躍升至第九，市佔率2.7%。