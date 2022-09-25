恒大總部遭接管　灣仔中國恆大中心全幢推出招標　下月底截標

中國恒大（3333）旗下灣仔中國恆大中心全幢商廈，早前傳出遭債權銀行委任接管人接管。該商廈現正式推出市場招標。據第一太平戴維斯指，承接管人安邁企業諮詢委託，現公開招標出售中國恆大中心全幢物業（內地段第3287號及6936號），以現狀連租約出售，截標日期為今年10月31日（星期一）正午12時。

據今年7月份報道指，恒大正招標放售旗下香港總部所在的灣仔中國恒大中心，當時市場估值約90億元，長實（1113）亦有份入標競投，惟最終未有達成交易。及至9月中上旬，物業傳出遭債權人接管。據知，該債務涉及以中國恆大中心作抵押以換取76億元貸款融資。

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中國恆大中心位於告士打道38號，佔地約23,021平方呎，樓高27層，政府批則總面積約為345,423平方呎，包含寫字樓大堂、商舖、主席樓層。寫字樓層的每層面積介乎12,000至14,000平方呎。並同時提供55個車位。物業距離港鐵金鐘站約5分鐘步程。

獨家代理放售上述物業的第一太平戴維斯大中華區行政總裁李偉文指，參照恒地（0012）於2017年投得的美利道項目，呎價約50,000元；至於2021年投得的中環海濱3號用地，呎價約31,000元。灣仔中國恆大中心擁有全海景及三面單邊樓面，適合長遠投資、或可考慮重建。