澳洲置業｜「樓通海外+01」澳洲買樓投資攻略 人才簽證、慳稅貼士

澳洲物業無論自住或是投資放租都是熱門投資地區之一，近月澳洲樓市走勢反覆，不少投資者都靜待入市時機，把握趁低吸納的機會。而海外買家在澳洲置業亦有一些限制，因此在觀察樓市動態之餘，投資者亦需了解相關政策。

本集「樓通海外+01 - 澳洲買樓投資攻略」請來3位置業及投資方面的專家，分享香港投資者在考慮入手澳洲物業時有甚麼需要注意，並簡介澳洲置業流程、稅項、限制、按揭以及買樓注意事項！

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重點主題

・解構不同身分（海外買家/臨居/永居）的置業稅項差別

・簡介澳洲最新人才政策、各種不同置業選項

・專家分享物業投資策略，城市、地段如何揀

樓通海外+01 - 澳洲買樓投資攻略

節目詳情

日期：11月10日 (四)

時間：下午4時

形式：網上直播（成功報名後將收到確認電郵，內附直播網址）

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主持：

樓市專家 — 汪敦敬博士

嘉賓：

註冊移民顧問 — 胡康邦先生

澳洲置業專家 — 王俊琳先生

主持及嘉賓背景︰

樓市專家 — 汪敦敬博士（Dr. Lawrance Wong）

汪敦敬是祥益地產代理有限公司的創辦人兼總裁，他從事地產代理業近40年，撰文評論樓市逾30年，曾提出多個深入民心的樓市理論，包括：「龍市理論」、「買有風險！不買也有風險！」、「樓市Halloween」、「井噴」等；此外，他同時為暢銷書《龍市樓論》及《置業攻防》的作者，每年初也會撰寫「我對樓市的十大忠告」予投資者作市場參考。希望能在節目中探討投資物業的新常態及將正面的投資觀念分享予公眾。

註冊移民顧問 — 胡康邦先生（John Hu）

胡康邦是資深澳洲註冊移民顧問、同時是胡康邦移民顧問創辦人，他擁有超過20年的創新及商業顧問資歷，聚焦澳洲及加拿大等國家之投資、創業、移民及家庭簽證等諮詢服務。此外，他擁有澳洲南澳大學行銷管理學碩士學位和澳洲國立大學頒發的澳洲移民法律優異深造證書，亦曾任大學商業學科的講師，於業界資歷深厚。

澳洲置業專家 — 王俊琳先生（Dennis Wong）

王俊琳為利安環球物業執行董事，從1993年開始已從事房地產行業，至今將近30年，他憑著廣闊視野、個人網絡及豐富經驗帶領公司拓展海外地產業務，重點發展澳洲、英國及加拿大等地區的房地產市場。他以多年實戰的經驗，建立出獨到的投資心得及知識，亦樂於與大眾分享個人的海外物業投資見解。

*以上排名不分先後

免責聲明

投資涉及風險，本節目內容只供參考用途，不構成任何投資建議。投資者應在作出任何投資決策之前尋求獨立的專業意見。本節目內主持及嘉賓的言論純屬個人意見，並不代表《香港01》立場。