【足本重溫】樓通海外+01 - 英國置識按・必學方程式

英國物業買賣政策相對寬鬆，吸引許多海外投資者到英國置業，賺取租金回報和樓價升幅。今集「樓通海外+01 - 英國置識按・必學方程式」邀請到樓市KOL黑糯米Jimmy、英國稅務專家 Florence Chan 及英國置業專家 Pak Leung，分享投資英國物業的策略，以及以公司名義購入物業的流程與優勢。

節目中提到，目前英國房地產市場仍是投資者佔優，更多是「業主揀租客」的情況，租金回報亦比香港理想。而以公司名義購買英國物業，則可享有稅務優勢，例如把租金收入與個人入息分開，達至「慳稅」效果。

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資料顯示，按揭、配套設施及樓價佔海外置業事項的相關討論中最多。

在英國置業的相關討論中，住屋與生活的話題佔比最高。

整體海外置業相關討論聲量分佈(按月)，英國置業每月平均約佔當中43%。

數據來源：源大數據

嘉賓主持︰

樓市KOL — 黑糯米Jimmy

嘉賓講者︰

英國稅務專家 — 陳坤煌小姐（Florence Chan）

英國置業專家 — 梁柏基先生（Pak Leung）

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主持及嘉賓背景︰

樓市KOL — 黑糯米Jimmy

黑糯米Jimmy是香港樓市界的人氣YouTuber，他於2018年開始經營其YouTube頻道「HellomateTV黑糯米」至今累積擁有14.6萬訂閱人數。他自19歲買入人生第一個物業之後，對物業投資產生濃厚興趣。及後，更透過拍片的形式，與觀眾分享個人見解，希望藉此可以提高物業市場資訊的透明度，從買家角度出發，與觀眾分享買樓伏位，持平分析投資物業各方面的利弊。

英國稅務專家 — 陳坤煌小姐（Florence Chan）

Florence Chan為英國創科平台GetGround香港分區公司代表，於房地產行業擁有豐富經驗，特別熟悉英國公司稅務，其公司自2018年於英國成立至今，透過商務平台協助投資者辦理英國公司開設，用作購置英國投資物業，平台累計為全球客戶成功開設總數5,000間公司。她深信通過英國有限公司持有投資物業，能得到更好的稅務安排，為客戶提高投資回報。

英國置業專家 — 梁柏基先生（Pak Leung）

Pak Leung是美聯集團助理董事(企業拓展)，於投資及拓展環球物業市場有逾10年經驗，管理團隊和帶領公司為超過3萬名客戶及企業提供專業的理財及投資服務。此外，他曾為各大媒體撰寫行業相關的專題文章或接受採訪，亦曾參與過百場客戶講座及機構培訓，提供有關海外置業及投資的建議，於業界經驗深厚。

*以上排名不分先後

免責聲明

投資涉及風險，本節目內容只供參考用途，不構成任何投資建議。投資者應在作出任何投資決策之前尋求獨立的專業意見。本節目內主持及嘉賓的言論純屬個人意見，並不代表《香港01》立場。