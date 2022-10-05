The Great Room租長江中心全層　開設旗艦共享空間　3600元租張枱

The Great Room 將於中環甲級商廈長江中心45樓，開設全新旗艦共享空間。全層實用面積約21,000 平方呎，預計將在今年第四季開幕，為集團於香港的第二個共享工作間。

疫情反覆不斷，近日香港取消入境酒店隔離安排，The Great Room 香港區總經理Tina Herms McAfee相信，多個大型國際活動及會議將回到香港舉行，企業對共享工作間需求將逐步回升，因此對香港共享工作間的前景充滿信心。

全新的工作間設有22間私人辦公室，包括兩個企業辦公室，私人辦公室的會籍由15,500元起（以每張辦公桌計算），而流動辦公桌每月會籍則由3,600元起，流動辦公桌會員亦可使用The Great Room其他工作間據點。

The Great Room 創辦人及行政總裁洪可珈亦表示，未來會繼續於核心商業區尋找更多合適地點，有意於一﹑兩年內把亞太地區的據點增加一倍，未來也將放眼悉尼、上海、北京及東京等地，而位於新加坡及曼谷共享工作間亦即將落成，預計將在2023年春季開幕。

The Great Room早前獲美國共享辦公營運商Industrious收購，目前在全球擁有150多個據點，分佈於亞太地區、美國及歐洲，為不同企業提供靈活辦公室服務。