會地KOKO HILLS首兩期月內收樓　第3A期涉392伙下月底登場

會德豐旗下茶果嶺住宅項目KOKO HILLS及項目第2期KOKO RESERVE公布最新消息。會德豐地產常務董事黃光耀指，兩項目早前已獲批轉讓同意書，最快將於明日（7日）開始陸續發信通知業主，預計買家將於月內收樓，預計於本周六開放現樓示範單位。至於項目第3A期有機會於11月底至12月初登場。

黃光耀指，為配合項目現樓銷售，以及讓買家可以有更長時間處理售樓付款，項目亦更新價單，推出全新置業付款優惠。除了原有的120日付款方案外，亦新增180日、270日，以及360日的三個付款方式供買家選擇，其折扣優惠與120日付款方法相同。

康城第12期、種植道新盤明年登場

至於，KOKO HILLS自2020年開售至今累售232伙；另KOKO RESERVE亦招標沽四伙，總計合共套現約30億元。當中最貴一伙為2座頂層複式單位，實用面積2,024平方呎，成交價逾6,200萬元 ，呎價為3.1萬元。項目亦餘下少量單位可供出售，當中最細單位為380平方呎，入場價逾700萬元。

會德豐地產黃光耀指，集團今年新盤銷售總額暫錄88億元。（盧翊銘攝）

今年新盤銷售總額88億

KOKO HILLS第3A期的銷售部署，黃光耀表示，項目提供392伙，主打一至兩房單位，預計將於今年第4季推出市場，有機會於11月底至12月初登場。

此外，黃光耀續指，日出康城第12期，以及山頂種植道項目亦最快會於明年登場。又透露集團今年新盤銷售總金額已達約88億元，預計年底有機會超過100億收入。