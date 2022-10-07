地監局舉行25周年慶祝典禮　房屋局何永賢到場　稱已提交百日報告

地產代理監管局今日（7日）於灣仔香港會議展覽中心，舉行25周年慶祝典禮，並邀請房屋局局長何永賢擔任主禮嘉賓。房屋局局長何永賢表示，最新已將有關加快房屋供應的「百日報告」，遞交予行政長官李家超，惟未有透露報告詳情。

何永賢指出，已向特首李家超提交加快房屋供應的百日報告。（蔡偉南攝）

此外，房屋局局長何永賢在典禮致辭時指出，地產代理負責處理市民買樓的程序，工作非常具意義，又指目前代理持牌人數逾4.5萬名，全港代理店舖也超過7,100間，規模相當大，因此非常重視地監局對業界的培訓。

至於地產代理監管局主席蕭澤宇表示，今年為地產代理條例頒佈第25年，以及地監局成立25周年，過去多年一直致力提高代理專業水平，目前個人及公司持牌人數已超過4.5萬名，未來會繼續提高專業形象及質素。

美聯布少明：爭取寬免持牌代理一年牌費

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，目前樓市走下坡，交投量也大幅減少，集團正與地監局商討，希望向當局爭取寬免持牌代理的一年牌費，每個牌照涉及約2,000元。此外，他又表示，近一年整體樓價一直下滑，希望政府可以減辣，尤其是可撤銷BSD買家印稅。

九建陳淑芳：明年上半年推西營盤新盤

發展商代表亦有到場。九龍建業市務及銷售部助理總經理陳淑芳今日亦出席慶祝典禮，她表示，集團明年第一季或第二季將會推出西營盤高街單幢新盤，提供逾100伙，主打中小型單位。至於今年集團銷售數字，她表示，今年繼續主力推售將軍澳海茵莊園，樓盤已累售553伙，套現約33億元，又透露集團正在處理項目交樓問題。