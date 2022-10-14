北都發展｜房協與數碼港成立全港首個房地產科技共享工作室

香港房屋協會（下稱房協）與數碼港今日（14日）簽署合作備忘錄，於房協位處北部都會區的新辦事處成立全港首個房地產科技（PropTech）共享工作室，共同透過不同創新科技應用方案，推動發展智慧城市，及扶助創業人才及初創企業發展。

房協行政總裁陳欽勉表示，房協作為房屋實驗室，一直致力以創新思維提供住屋方案。北部都會區將以創新產業為發展引擎，並為房屋建設創造廣闊空間。就北部都會區的發展機遇，房協與數碼港合作成立全港第一個房地產科技共享工作室，一方面配合房協的業務發展，另一方面鼓勵本港年輕科技人才運用創意和科技開發更多房地產應用方案，共同建設香港成為宜居宜業的智慧城市。

數碼港行政總裁任景信表示，科技是加速實現智慧城市的關鍵，數碼港支持創新社群，專注開發與智慧大廈、物業管理、智慧家居、建築科技、綠色科技、智慧零售等相關科技。是次合作將會匯聚初創交流共創，受惠初創更可於房協物業實地應用創新方案，提升生活環境質素。

左起房協行政總裁陳欽勉、數碼港行政總裁任景信。

落戶粉嶺區域辦事處 佔地兩層

共享工作室將設於房協在粉嶺新成立的區域辦事處其中兩層，讓本地初創企業進行與房地產相關的科技概念驗證測試及方案開發工作。房協會安排專業人員與初創企業分享房屋發展及管理的知識和經驗，並提供開發資助，及安排初創企業於轄下的出租屋邨及商業大樓作實地測試，實踐概念。

明年初接受首批初創企業申請

房協將會與數碼港共同甄選具潛質的初創企業進駐共享工作室，並跟進他們研發項目的發展進度。數碼港亦會提供創業指導及舉辦活動，啓發受惠的初創企業開發和實踐與房地產相關的創新科技產品及方案，讓社會不同階層人士及企業得以享受創科成果，並推動業界數碼轉型，鼓勵年青人投身創科，建構智慧城市。

是次合作先為期五年，預計將於明年初接受首批初創企業申請，並於明年中進駐共享工作室。