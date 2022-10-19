施政報告｜梁志堅：好難好滿意　已盡幫地產市道　但應大手撤辣

新一份《施政報告》較少提及短期樓市方案，身兼會德豐地產主席的地產建設商會執行委員會主席梁志堅表示，「好難好滿意，認為政府可以做多啲，但明白政府做法已盡量幫助地產市道。」



就政府提出寬免合資格人才在居港七年後可獲退回在港置業的印花稅，梁志堅認為，「收咗稅先，然後再退回，總好過直接收高額辣招稅，相信有助專才來港置業，業界都認為政府最終應要撤銷大部分樓市辣招。」

梁志堅：政府最重要是「搞好經濟」

梁志堅又表示，目前整體經濟環境欠佳，認為政府最重要是「搞好經濟」，否則難以激活整體樓市。他又指出，近一年二手樓市跌勢急速，市場出現很多移民賣樓、賣樓還錢個案，對二手樓影響很大，他相信政府會睇住個市，預計最快今年底樓市見底，明年初將會出現反彈，明年全年樓價可回升5至10%。

此外，他又認同政府重啟私人參建居屋，認為可以加快發展私人發展商手上的農地，但建議可放寬地積比率，以加大效益。他又補充，「放寬地積比率對政府冇損失，而且發展商需要補地價，政府的地價收入將會增加。」

新地雷霆：白石角新盤年底前開售

至於新地（0016）副董事總經理雷霆表示，政府對合資格人才減辣，將有利樓市，加上近日放寬入境及隔離措施，料經濟將會好轉。他料今年第四季樓市走勢，會較前三季更活躍。對於《施政報告》提到科學園至白石角站，料2033年開通，雷霆指，集團旗下大埔白石角新盤Silicon Hill，正式成為港鐵站旁的樓盤，加上科學園即將擴建，前景非常有利，會照原訂計劃於本年底前開售。

至於恒地（0012）營業（一）部總經理林達民認為，退稅措施屬「好消息」，惟未夠貼地，並指若政府能考慮讓海外買家推遲一年至兩年才繳付稅款，將讓外地人才更靈活調動資金，做法料較理想。