市建局西營盤賢居里項目今日起招標　估值最高17億

市建局公布，就港島西營盤皇后大道西／賢居里發展項目，即日邀請32間發展商入標，並於今年11月24日截標。市場早前預計，項目每呎樓面地價約1.2萬至1.4萬元，估值約14.6億至17億元。

資料顯示，項目上月底截收發展商意向書，共接獲33份意向書，意味有一間發展商不獲邀。而上月有份遞交意向書的財團，包括華懋、其士國際（0025）、中國海外（0688）、資本策略（0497）、英皇國際（0163）、遠東發展（0035）、鷹君（0041）、建灝地產、永泰地產（0369）、招商局置地（0978）、蘭桂坊地產集團等。此外，大型發展商如信置（0083）、新地（0016）及長實（1113）亦有遞交意向書。

預計提供約189伙

皇后大道西／賢居里項目地盤面積16,864平方呎，總樓面面積約121,525平方呎，住宅部分佔104,303平方呎，預計可提供約189伙。項目預計落成日期為2028年至2029年。

成功取得項目的發展商須按發展協議中列明的標準與品質、可持續發展和智能系統的要求興建項目。此外，市建局表示，現時賢居里垃圾收集站、公廁及公眾休憩用地，將作原地重置及融入未來發展項目內。