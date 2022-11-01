元朗交通廣場4萬呎零售樓面申優化工程　早前曾傳出獲DONKI進駐

今年7月份市場有消息指，日本連鎖店驚安之殿堂（DON DON DONKI）將於9月份進駐新地（0016）旗下元朗交通廣場，不過一直只聞樓梯響。不過發展商最新向城規會遞交申請，就元朗交通廣場地下及閣樓部分申請作改動及加建工程，以優化商場佈局，提高彈性，同時能在私有物業中展示更大幅度的「一地多用」。

交通廣場位於界元朗鳳翔路2至6號，最低兩層地下及閣樓一直用作社區商場及加油站，而一樓或以上的位置則作為停車場。而早於2017年，發展商已指交通廣場將併入同區YOHO MALL商場系列。

是次發展商提出的改動及加建工程方案涉及交通廣場地下（部分）及閣樓，分別涉及22,583及20,947平方呎，總樓面面積約43,530平方呎，未來將用作食肆、商店及服務行業及學校（補習學校）等用途。

優化後所有店舖兼容零售、餐飲及補習社用途

申請人指出，上述擬議用途屬已准許用途，但由於大綱圖的相關限制，以及各個規劃許可的申請範圍零散，申請年份不同，相關准許用途的位置既局限又分散。

又指交通廣場已經建成超過30年，申請人希望透過擬議的翻新改動及加建工程，增加交通廣場的商業零售用途的靈活性和種類，以促成日後社區商場的裝修工作，迎合當區居民的需要。該宗規劃申請實質旨在提高申請地點用途的彈性，令申請地點內所有店舖都能兼容零售、餐飲及補習社用途，以迎合社區的需求。

此外，申請人表示，該申請方案不會令建築物體積增加，交通廣場的總非住用樓面面積亦會維持不多於309,029平方呎，地積比率不多於9.5倍，高度為不多於12層。