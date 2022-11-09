古洞北、粉嶺北6宗標準金額補地價申請獲接納　7宗被拒

政府於今年3月公布，標準金額補地價擴至古洞北、粉嶺北，有議員就相關事宜向發展局提問。發展局局長甯漢豪以書面形式回覆，截至8月15日合共收到18宗申請，其中6宗獲接納並作進一步處理。

5宗屬農地改劃住宅

發展局指，該6宗獲接納作進一步處理的申請中，5宗現時（即在修契前）為農業用途，1宗為住宅建築用途。該6宗均申請修契後作住宅用途，部分亦申請容許將部分樓面面積作商舖用途。這些申請的擬議批出土地面積介乎約5.38萬至29萬平方呎。又指這些申請正在處理中，並會陸續進入處理補地價的階段。

7宗申請不符準則被拒絕

另外，有7宗申請因不符合政府訂明的準則及條件而被拒絕（例如申請用地涉及並非規劃作私人發展的土地或不符合面積要求等），1宗由申請人主動撤回。其餘4宗申請正由當局考慮中。

政府於今年3月公布，將標準金額補地價擴至古洞北、粉嶺北。（資料圖片）

洪水橋／厦村適用標準金額補地價

局方指，審批時間視乎每宗個案的情況而有所不同。所有獲接納的申請者均須於明年6月30日限期前，與地政總署達成具約束力的基本條款建議（包括補地價金額）。

此外，局方表示，標準金額補地價安排適用於所有以「加強版傳統新市鎮發展模式」推行的新發展區契約修訂申請（包括洪水橋／厦村新發展區）。每個新發展區適用的標準金額，將在該發展區邀請契約修訂申請的相若時間公布。