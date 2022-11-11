核心旺舖空置率走勢窄幅上落　中環區12.89%見回落

政府於10月20日再度放寬社交距離措施，包括容許在餐飲處所、酒吧進行現場表演及跳舞活動、酒吧營業時間延至午夜十二時、限聚令放寬至12人等，市面人流增加，帶動消費氣氛。據（工商舖）資料顯示，10月份五大核心消費區空置情況走勢平穩，以中環區表現最為突出，最新10月份空置率錄得約12.89%，再創有記錄以來新低。

中原（工商舖）預測，社交距離進一步放寬為餐飲市道增添利好因素，加上臨近年尾原屬租賃旺季，相信租戶都會加緊步伐，以搶佔核心區舖位為未來作好部署，預料舖位租賃市況轉趨熾熱。

根據中原（工商舖）統計，10月份五大核心消費區商舖空置率整體保持平穩，僅個別區份錄得輕微升幅，但按年各區表現都大見好轉。資料顯示，10月份中環商舖空置率錄得約12.89%，按月下降約0.07個百分點，按年則大幅回落約1.42個百分點，創中環商舖空置率歷來新低。

灣仔區空置率13.28% 五區中最高

中原（工商舖）商舖部董事黃偉基表示，在疫情期間，不少奢侈品牌在缺乏旅客消費而遷出中環核心區後，租金持續調整，現吸引部份品牌重返一線街道。例如中環皇后大道中14至18號新世界大廈地下、閣樓及一樓，市傳獲奢侈品牌以每月約80萬元租用，總樓面面積約14,155平方呎。

至於灣仔區10月商舖空置率錄得約13.28%，仍為各區之中最高，按月增加0.02個百分點，按年則遞減1.35個百分點；銅鑼灣最新空置率則為5.61%，對比9月份上漲0.11個百份點，與去年同期比較同樣增加0.55個百份點。

至於九龍區方面，尖沙咀區10月份商舖空置率錄得約10.69%，較9月份輕微上調約0.01個百分點，對比去年10月則大幅遞減約4.75個百分點；旺角區最新空置率就錄得約8.77%，按月減少0.15個百分點。

黃偉基指，五大核心消費區按年表現持續有所改善，反映疫情放緩，加上放寬社交距離措施，令商戶租舖信心明顯增強。加上政府剛宣布，11月起為旅行團旅客作針對性安排，准許他們黃碼「團進團出」進入主題公園及食肆，對餐飲行業尤其受惠，相信新安排有助入境旅行團設立更靈活行程，吸引更多旅客來港，當旅遊業逐步有序恢復，料可帶動核心商舖空置率持續改善。