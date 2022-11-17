龍漢標：辣招破壞港人置業階梯　有違習近平主席叮囑

早前公布的《施政報告》未有如商界市場預期為樓市「減辣」或「撤辣」，立法會地產及建造界議員龍漢標今日（17日）出席《施政報告》致謝議案時再提到，現時炒家已絕跡，息口上升，物業市場已有調整，並謂「辣招功成應收兵」。

龍漢標指，香港經濟已經連續三季出現負增長。從宏觀經濟大局來看，要防範樓市進一步惡化已刻不容緩。《施政報告》諮詢期間，有不同政黨、團體和市民均表達有關 「減辣」甚至「撤辣」的訴求，惟《施政報告》中未有處理辣招問題，令他十分擔憂。

龍漢標。（盧翊銘攝）

他提到，政府多年前推出辣招和加辣時，向公眾解說的初衷和目標，包括第一遏抑外來需求、投資需求和投機需求，防止市場因供求失衡而繼續升溫，確保樓市健康平穩發展；第二增加樓宇供應，優先照顧香港永久居民的置業需求；第三避免資產市場為金融體系帶來重大風險。

然而，他引述土地註冊處在本月初發表的統計數字指，今年首十個月，住宅樓宇買賣合約不足4萬宗，較去年同期6.3萬多宗，下跌近四成。二手住宅平均每月註冊量少於3,000宗，是過去二十年來的最低水平，而平均每月交易金額亦創六年新低，較去年每月平均金額大跌四成。

他又引述稅務局統計數字，10月份涉及辣招的三項印花稅合共只有130宗，按月減36%，涉及稅款1.59億元，按月急跌66%，宗數和金額皆創下2014年7月有紀錄以來新低。若跟2018年6月三項印花稅稅款最高水平的45.7億元比較，上月金額大幅減少97%，可見炒家已經絕跡，需求管理的第一個目標，即遏抑外來需求、投資需求和投機需求已經達成。

今年10月份涉及辣招的宗數和金額，皆創下2014年7月有紀錄以來新低。（廖雁雄攝）

至於《施政報告》提出政府會主導土地供應，在未來五年準備興建不少於72,000個私營房屋單位的土地。另上月底公布長遠房屋策略最新年度報告推算，未來三至四年一手私人住宅的供應量預計為95,000個，平均每年23,000個，比起過去十年一手樓成交量平均每年16,000宗，大幅增加超過四成。由此可見，土地房屋供應終於到位，隨著供應到位，需求管理的第二個目標亦已基本達標。

辣招未能顧及港人置業需求

龍漢標又指，各項辣招印花稅令交易成本大幅增加，與此同時按揭成數亦收緊了，雙重夾擊之下，市民即使有能力供樓，亦無法應付大筆首期，以及高昂的印花稅。故辣招不但未能照顧到香港永久居民的置業需求，更破壞了港人置業階梯，亦有違習近平主席7.1講話中要求特區政府幫助港人達成「生活變得更好，房子住得更寬敞」的叮囑。

龍漢標指，市民即使有能力供樓，亦無法應付大筆首期。

他續指，早前財政司司長表明政府無意減辣， 並指樓價今年只跌7.5%，與97年金融風暴時一年下跌三成仍相距甚遠。但2011年時任運輸及房屋局局長曾清楚向立法會表明，辣招「旨在遏抑住宅物業市場短期炒賣活動，而並非一些議員所認為是作為調節樓價的手段。」亦即政府推出辣招的初衷並非為了調節樓價。

龍漢標認為，政府當務之急一定要穩住經濟，減低資產市場波動，舒緩金融體系所承受的壓力。辣招已完成其歷史任務，已經換來足夠時間，樓市供求已經回復平衡，辣招已可以功成身退。政府如今理應立即兌現承諾，取消所有辣招，釋放市場活力，重建置業階梯。