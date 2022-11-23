油塘朗譽周內開價　周五對外開放示範單位｜多相

由保利置業（0119）及尚嘉控股合作的油塘高超道新盤朗譽，醞釀推售。保利置業（香港）銷售及市務部總監朱美儀今（23日）表示，項目最快周內公布首張價單，料下月可推出市場。並落實本周五（25日）對外開放示範單位及展銷廳。她補充，自朗譽上載樓書後，接獲查詢主要來自同區及九龍東客。

↓↓ 第2座28樓C室 經改動示範單位↓↓

+ 1

時尚型格為設計概念 以暖色為主

另外，發展商亦開放最新經改動示範單位及無改動示範單位予傳媒參觀。單位參照第2座28樓C室，實用面積為578平方呎 ，屬兩房連儲物房間隔。

其中，經改動示範單位以「 時尚型格」為設計概念， 長形客飯廳以暖色作主調， 搭配啡銅色線條。另外，地磚以幾何紋拼法鋪砌 ，一直延伸至房間、浴室及廚房。至於，飯廳選用茶色玻璃餐桌 ，配上深灰色皮革餐。客廳牆身以木紋飾面 、鏡面以及落地掛畫作裝飾。廚房空間寬敞，牆身特設薄身儲物櫃 ，增加收納空間。

另外，單位的儲物房和客房打通，打造多功能空間， 並用特色屏風將走廊與空間分隔。主人睡房方面， 則以暖色為主調， 以木紋地磚鋪砌 。睡房備有開放式衣櫃，衣櫃側設有陳列架。睡房另一邊設落地大窗，大大提升採光度 及 空間感。

↓↓ 第2座28樓C室 無改動示範單位↓↓

+ 1

朗譽位於高超道29號，由兩座大廈組成，涉及634伙，實用面積由246至1,601平方呎，主打一至兩房戶型，預計關鍵日期為2025年3月31日。