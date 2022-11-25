油塘朗譽首批128伙　折實均價17938元　開放式戶最平414萬

由保利置業（0119）及尚嘉控股合作的油塘高超道新盤朗譽，今日（25日）公布首張價單，首批提供128伙，折實平均呎價17938元。首批入場單位為第1座6樓B室，實用面積261平方呎，採開放式戶間隔，折實售價413.95萬元，折實呎價15,860元。

首批一房、兩房共佔66%

保利置業（香港）銷售及市務部總監朱美儀表示，首批單位包括開放式至三房戶型，主打一至兩房，各佔32%及34%。當中開放式戶佔17伙、一房佔41伙、 兩房67伙、三房佔3伙。

同區二手屋苑近月呎價1.65萬至1.97萬

參考代理資料，目前東九龍及啟德一帶的二手屋苑，如同區樓齡較新的半新盤海傲灣及Peninsula East，近月平均成交呎價約1.97萬及1.81萬元；至於同區的鯉灣天下及Ocean One，近月平均成交呎價約1.8萬及1.65萬元。

今年東九龍暫未有全新樓盤推出，區內上一個新盤已追溯至九龍灣皓日，該盤在2021年12月推出首批100伙，折實平均呎價21,548元，入場一房單位折實售價688.8萬元。

預計關鍵日期2025年3月

朗譽位於高超道29號，位置鄰近油塘通風樓，由兩座大廈組成，涉及634伙，實用面積由246至1,601平方呎，主打一至兩房戶型，預計關鍵日期為2025年3月31日。

朗譽所在地皮，於2018年8月由保利置業「爆冷」撃敗9間財團、以33億元投得，每呎樓面地價約9,257元，略低於當時市場估值下限。保利其後引入尚嘉控股合作發展。

↓↓ 兩房經改動示範單位↓↓