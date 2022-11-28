新盤周末8宗成交　按周跌五成　128 WATERLOO兩房逾1500萬沽

過去周末未有大型新盤開售，市場以銷售貨尾單位為主。綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末（26、27日）兩日一手僅錄得約8宗成交，與對上一周的17宗跌近53%。而11月截至27日止，一手市場僅錄211宗成交，為近八個月低位，料全月一手成交不足250宗。



恒地（0012）粉嶺北馬適路項目第三期ONE INNOVALE - Cabanna連沽兩伙，套現904.6萬元，同屬一房間隔，包括E座8樓6室，實用面積294平方呎，成交價405.8萬元，呎價15,335元；另一伙為E座16樓16室，實用面積316平方呎，成交價453.8萬元，呎價14,361元。

新地（0016）旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna亦沽一伙，為第8B座3樓C室，實用面積609平方呎，屬三房間隔，成交價為809.5萬元，呎價約15,294元。

另市場錄大額貨尾成交，由萊蒙國際（3688）及俊和發展的何文田窩打老道128 WATERLOO沽一伙，為11樓B室，實用面積522平方呎，屬兩房間隔，成交價為1,561.3萬元，呎價約29,910元。