新盤周末17宗成交　按周升逾倍　芳菲連沽兩伙套現近1500萬

12月份首個周末，市場再有全新盤開售。綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末（3、4日）兩日一手錄得約17宗成交，較對上一周的8宗升逾倍，惟仍屬低位。當中油塘朗譽首輪銷售賣出10伙，已佔去周末新盤成交量近六成。



朗譽首輪即日沽10伙 套現逾6780萬

由保利置業（0119）及尚嘉控股合作的油塘朗譽，過去周末展開首輪銷售，盡推首批128伙，折實售價由413.95萬元起。項目即日沽出約10伙，成交價由約461.3萬至905.4萬元，合共套現6,781.08萬元。

何文田芳菲連沽兩伙 套現近1500萬

由協成行發展、位於何文田的單幢盤芳菲，已屆現樓，周末亦連沽兩伙，套現1,497.1萬元。涉及為8樓及12樓B單位，實用面積為286平方呎，同屬一房間隔，成交價分別為733.9萬及762.3萬元。項目自2021年開售以來，累沽11伙，套現6,840萬元。

另外，恒地（0012）粉嶺北馬適路項目第三期ONE INNOVALE - Cabanna亦連沽兩伙，套現共683.8萬元。涉及單位為E座8樓7室及7樓7室，實用面積同屬224平方呎，屬開放式間隔，成交價分別為339.6萬及344.1萬元，呎價分別為15,162元及15,364元。