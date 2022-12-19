啟德MONACO系列獲批轉讓同意書　明年1月完成交樓　住客會所曝光

會德豐地產旗下啟德MONACO及GRANDE MONACO，已正式獲得地政總署發出的項目轉讓同意書，發展商指即將分批發信通知業主有關交樓安排，並預計於1月內完成所有交樓事項。發展商今日（19日）亦首度開放住客會所CLUB MONACO予傳媒參觀。

會所設50米戶外泳池

發展商指，MONACO系列以地中海摩納哥為設計藍本，住客會所以雙會所設計，佔地逾21,900平方呎，會所設施包括區內罕有的50米戶外泳池、24小時健身室及瑜珈室和約4,300平方呎的室內外多元益智遊樂設施等。

此外，發展商亦開放兩個示範單位予傳媒參觀，其中2A座25樓B室，屬連傢俬現樓示範單位，實用面積678平方呎，屬三房連儲物房間隔。

另一個現樓示範單位則為GRANDE MONACO Mansion D 3及5樓A室，屬低座特色天台複式單位，全盤僅提供6伙，實用面積1,543平方呎，屬四房連工作間設計，內置樓梯通往552平方呎私人天台。

MONACO系列累售616伙 套現逾87億

會德豐地產常務董事黃光耀表示，MONACO及GRANDE MONACO由2021年開售至今累計售出616伙，佔已推售單位逾9成半，合共套現逾87億元，平均呎價超過2.5萬元。現僅餘30個單位，其中21個單位於價單發售，主要爲三房單位，最低呎價爲24,811元起，平均呎價約26,600元。另外9個低座及特色單位將以招標形式發售。

他又指出，早前項目低座特色戶成交價接近近5,300萬元，而高座特色單位成交價亦超過5,400萬元，呎價逾4萬元。