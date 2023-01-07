通關｜新地料商場人流增2成　旗下15大商場聯手推千萬元消費獎賞

中港兩地首階段通關會在明日（8日）實施，零售業早已就有關機遇磨拳擦掌。新地（0016）亦指出，為迎接通關，包括apm﹑大埔超級城等旗下十五大商場內部份受歡迎的商戶如藥妝﹑金行等，已增加貨量至少2至3成，又預期通關初期可刺激人流15至20%。



新鴻基地產執行董事馮秀炎表示: 「為預備通關，旗下十五大商場已預先與租戶緊密合作，受內地客歡迎的商戶如藥妝、保健品、金行名錶、及運動服飾等，已預早增加貨量至少20%至30%。商場則多加人手，加強人流管理、公共區清潔等，以協助首日關通運作暢順。

此外，商場亦及時加強租戶組合，以迎接新一波旅客消費動力。以觀塘apm為例，新租戶Rolex & Tudor提早開業，金行周生生亦剛完成店舖擴展計劃。預期內地客在金行名錶消費單價可以逾萬元起。apm除有新保健品牌進駐外，藥妝連鎖店如松本清、萬寧等，料將成內地客必訪地，租戶除增加進貨外，亦已加強進口成藥及保健品的產品推介，增加旅客消費意欲。此外，同場早前引入多間流行運動及行山系品牌，其中位於四樓佔地超過1萬方呎的「活力大道」，匯集最潮、日本專業運動品牌，打造時尚運動消費圈，亦正好回應內地客對健體的消費需求，估計藥妝及運動類租戶在1月通關兼過年節慶因素帶動下，生意按年升3成。」

馮秀炎又指出，隨著香港與內地通關，又適逢農曆新年消費需求大，新地十五大商場聯手推出逾1,000萬元消費獎賞，針對旅客推出多重新春消費禮遇，包括於「新地購物一站通」網上平台新增旅客電子優惠專區，逾100個商戶獨家旅客電子優惠及獎賞，包括美容護膚品禮品回贈、影音產品購物券及低至半價折扣優惠等。另又推出「訪港禮遇」向入境旅客派發百萬元電子購物優惠券，大送10萬份歡迎禮品包，內有100元電子美食優惠券、消毒搓手液及購物袋。