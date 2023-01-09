尖沙咀SOGO結業｜啟德SOGO旗艦店趕今年開業　雙子塔設計迎新客源

正當中港恢復通關，利福國際旗下百貨公司崇光百貨SOGO尖沙咀分店，營業逾八載，將定於3月12日結業。不過另邊廂，SOGO位於啟德的全新旗艦店將於今年落成及開業。



SOGO尖沙咀分店於2014年2月12日曾結業，其後選址鄰近的香港喜來登酒店、於2014年再開業。據知，利福國際當時簽下十年租約，有傳月租約1,500萬元。是次尖沙咀分店結業，銅鑼灣分店則不受影響。

同時，SOGO位於啟德的旗艦店，或有望趕及於今年上半年開業。啟德SOGO原定2022年落成，惟因疫情影響工程進度。據近日現場所見，項目工程已進入最後階段，外牆的棚架及玻璃幕牆膠膜等均已拆除。翻查資料，啟德SOGO位處的地皮由利福國際於2016年以73.9億元奪得，每呎樓面地價6,733元。

啟德SOGO總樓面近110萬平方呎，為兩幢約19層高的大廈，又稱「雙子塔」，鄰近屯馬線啟德站出口旁，涉零售及辦公室樓面。利福國際於2018年時曾透露，項目最多九成樓面用作零售及飲食用途，其中一幢發展為全新SOGO，商戶組合會與尖沙咀、銅鑼灣店稍為不同，迎合更年輕客群。

除了SOGO，啟德發展區內還有南豐AIRSIDE，同為綜合商業項目，近日落成招租，提供70萬平方呎大型商場，設大型超市及戲院等，另日式百貨品牌AEON亦以3,730萬元總額租用啟德體育園舖位九年，加上啟德地下購物街，不少人憧憬啟德區將變為另一個銅鑼灣或尖沙咀。